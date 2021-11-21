شركة أدوية تطلب الموافقة على أول قرص للإجهاض في اليابان

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة "لاينفارما انترناشيونال" للأدوية تقديم طلبا للحصول على الموافقة على استخدام أول قرص للإجهاض في اليابان الشهر المقبل، بعد إجراء تجارب ناجحة في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة يوميوري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن الصحيفة القول إن الشركة، التي حصلت على ترخيص الأدوية في اليابان في يوليو، سوف تسعى للحصول على الموافقة على خليط من عقاري "ميفبريستون" و"ميزوبروستول" لإنهاء الحمل.

وذكرت صحيفة يوميوري، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الموافقة على التوليفة الدوائية قد تكون وشيكة الحدوث في غضون عام.

وتم إجراء نحو 140 ألف عملية إجهاض في اليابان في عام 2020، وفقا لصحيفة يوميوري، وذلك عن طريق العمليات الجراحية.

وعلى النقيض من ذلك، تم توفير أدوية الإجهاض في فرنسا عام 1988، كما أنها متاحة في أكثر من 70 دولة، حسبما ذكرت الصحيفة.

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