حمى الضنك ترهق بنغلاديش في ظل استفحال الجائحة

المصدر: د ب أ

يواجه نظام الرعاية الصحية المحاصر في بنغلاديش تحديا بسبب الارتفاع المقلق في عدد حالات حمى الضنك، فيما يعاني نظام الرعاية الصحية بالفعل لأن طاقته الاستيعابية تقارب عن النفاد بسبب مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية الحكومية إنه تم تسجيل حوالي 143 حالة إصابة بحمى الضنك، وهو أعلى معدل إصابة في يوم واحد، خلال الـ 24 ساعة المنتهية في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد حالات حمى الضنك إلى 1945 حالة العام الجاري.

ومن بين هذه الحالات، تم تسجيل 1573 حالة الشهر الجاري، مقارنة بإجمالي العام الماضي البالغة 1405 حالات وسبع وفيات.

وتزامنت الأخبار مع تسجيل 253 حالة وفاة بكوفيد -19 في بنغلاديش أمس الثلاثاء خلال 24 ساعة، حيث تكافح المستشفيات للتعامل مع الوضع.

وأوضح وزير الصحة زاهد مالك، إن الحكومة تعتزم تخصيص ستة مستشفيات، خمسة منها في دكا، لعلاج مرضى حمى الضنك.

وقال الوزير للصحفيين أول أمس الاثنين في إشارة إلى جائحة كوفيد- 19 إن الوضع في بنغلاديش "صعب للغاية"، حيث يشغل مرضى كوفيد- 19 ما يقرب من 90 % من أسرة المستشفيات.

وسجلت البلاد أكثر من 19ر1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و 19779 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة في مارس 2020.



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