4 خرافات للعناية بالبشرة.. تخلّص منها!

المصدر: د ب أ



هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن العناية بالبشرة لذلك يجب عدم إضاعة الوقت والجهد في شئ لن يؤدي إلى النتائج المأمولة. وفيما يلي بعضها.

الأسطورة الأولى: تناول المأكولات الدهنية أو الشوكولاتة يؤدي إلى الحبوب:

سبب الحبوب متصل بصورة بحتة بمستوى الزهم في البشرة. يفرز الجلد الزهم الذي يؤدي المستوى المرتفع منه إلى الحبوب، بحسب موقع "فيمينا دوت كوم".

الأسطورة الثانية: معامل الحماية من الشمس الأعلى أفضل

واقي الشمس ذا معامل الحماية المرتفع لديه القليل من الفوائد ليقدمها. يقول خبراء الطب إن استخدام واقي الشمس ذي معامل حماية 30 يكفي للغاية حيث أنه سوف يحجب 97 % من الأشعة فوق البنفسجية. ويُنصح باستخدام معامل الحماية من الشمس الأعلى في حال فقط إذا كنت تخطط لقضاء ساعات طويلة تحت الشمس، خصوص بين العاشرة صباحا والثانية مساء عندما تكون الشمس عمودية على الرؤوس.

الأسطورة الثالثة: فيتامين هـ يمكنه إخفاء الندوب

فيتامين هـ زيت ممتاز لتعزيز صحة البشرة، ويمكن أن يحافظ وضعه على البشرة على تغذيتها. ولكن لا يوجد دليل علمي على قدرته على القضاء على ندوب البشرة.

الأسطورة الرابعة: الإبقاء على قناع الطمي لفترة طويلة جيد

يميل أغلب الأشخاص إلى الإبقاء على أقنعة الطمي حتى تجف تماما. ولكن الحقيقة أن قناع الطمي لن يحقق نتائج إلا إذا كان رطبا قليلا. والإبقاء عليه حتى بعد جفافه تماما سوف يجعل البشرة جافة بدلا من ترطيبها. وبالتالي عامل الوقت مهم للغاية.

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