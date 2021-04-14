زيت الزيتون فوائد صحية على السفرة الرمضانية

المصدر: واس

اشتهرت منطقة الجوف شمال المملكة بإنتاج الزيتون وزيته ذي الجودة العالية والمواصفات العالمية حتى حققت أرقاما قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ولاستخدام زيت الزيتون الطبيعي من الجوف فوائد صحية كثيرة تعمل على حماية أعضاء الجسم البشري وتساعد في بناء الأجسام القوية للتغلب على كثير من الأمراض، ولابد من وجوده على مائدة الطعام على مدار العام.

وأوضحت أخصائية التغذية بالشؤون الصحية بمنطقة الجوف نورة الرشيد, أن زيت الزيتون الطبيعي يتميز بفوائد عديدة ومذهلة للصحة، فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة والأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الأحادية التشبع، وهي عناصر تحافظ على القلب والأوعية الدموية وتمنع تلف خلايا الدم الحمراء، كما يساعد تناول الزيت في خفض الوزن وتخفيف الألم، وينصح خبراء التغذية بإدخال زيت الزيتون ضمن أنظمتنا الغذائية اليومية، بل ينصحون بتناوله على معدة فارغه لضمان الاستفادة بفوائده الذهبية التي تتضمن.

وبينت أن زيت الزيتون الطبيعي يساعد في علاج القولون من خلال تعزيز عملية الهضم وحركة القولون ليقي من الإمساك، ويعمل زيت الزيتون على تنقية الكبد الذي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تنظيف كل أعضاء الجسم الداخلية، ولذا فمن المهم تنقية الكبد نفسه من السموم، ويمكن ذلك من خلال خلط ملعقتين من زيت الزيتون بعصير ليمونة واحدة وتناولهم كوصفة لتنقية الكبد من السموم.

وأكدت الاخصائية الرشيد أن زيت الزيتون الطبيعي يعمل على إنقاص الوزن لاحتوائه على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية التي تعد من أفضل أنواع الدهون من حيث الفائدة، كما أنها تعطي الإحساس بالامتلاء والشبع، ويعد أفضل بديل لاستخدام الزبدة، بل إن الزيت يقوي مناعة الجسم حيث تلعب الأحماض الأمينية دوراً مهماً في تقوية مناعة الجسم، ومن ثم تعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض, ويحمي القلب ويعد من أفضل الوسائل لزيادة الكوليسترول المفيد في الجسم تناول زيت الزيتون ويخفض من الكوليسترول الضار, كما يقلل الالتهابات، فزيت الزيتون معروف بفوائده المضادة للالتهابات، وقد أثبتت الدراسات أن تناول حوالي 3 – 4 ملاعق من زيت الزيتون يعطي نفس تأثير "أيبوبروفين".

وأضافت أن زيت الزيتون يسيطر على مستوى السكر بالدم ويساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم، ويعمل على حماية المخ ويعزز من صحته ويقي من تدهور الإدراك العقلي مع التقدم في العمر، ويقوي الذاكرة ويقلل من فرض التعرض للاكتئاب.

مؤكدة أن الأبحاث خلصت إلى أن زيت الزيتون الطبيعي فوائد كثيرة للجلد والأظافر، فهو يعمل على ترطيب البشرة والشعر ويعمل على تحسينها ويقيها من كثير من الأمراض.

وتنصح الجميع باستخدام زيت الزيتون الطبيعي المعصور على البارد سواء بإضافته على السفرة أو من خلال استخدامه بعمليات الطبخ المتنوعة والقلي، لننعم بصحة وجمال طيلة مدة الاستخدام .

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