نذور مرض السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرض موقع قناة "دي دبليو" الألمانية خمس أعرض للسرطان، لا يجوز تجاهلها، حتى لا يتمكن المرض من جسم المريض وتنعدم فرص الشفاء، وهي:

1-السعال المستمر:

عادة ما يكون السعال مصحوباً بنزلة برد أو تأثير شبيه بالإنفلونزا ولا داعي للقلق في البداية، غير إنه على أي شخص يعاني من السعال المستمر الخضوع إلى فحص أكثر دقة. كما تشرح تيريز بارثولوميو من مركز الوقاية من السرطان: "في معظم الأحيان، السعال لا يعني السرطان. ولكن يجب فحص السعال المستمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الرئة".

2-الحموضة المعوية المستمرة:

يمكن أن يكون للحموضة المعوية عدد من الأسباب، منها الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدسم والسكر.

إذا ظهرت الأعراض من حين لآخر فقط، فلا داعي للقلق، لكن حرقة المعدة المستمرة يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.

3- الحكة في الجلد:

غالباً ما يتم التقليل من الخطر الذي يمكن أن تشكله الشامة، إذ يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد الخبيث أو سرطان الجلد الأسود.

هناك علامات على ذلك: حكة مستمرة أو حرقان في المنطقة المصابة. إذا لاحظ الشخص مثل هذه الأعراض، يوصي الأطباء بزيارة طبيب الأمراض الجلدية.

4-الدم في البراز:

يمكن أن يكون للدم في البراز أسباب عديدة ومعظمها يشير إلى حالات حميدة أكثر من السرطان، غير إن بعض الأسباب الرئيسية هي البواسير أو التمزقات الصغيرة في البطانة.

يوصي المتخصصون بضرورة إجراء فحص سنوي للبراز للأشخاص من عمر 50 عاماً فما فوق.

5-تورم الغدد الليمفاوية:

يمكن أن يكون تورم الغدد الليمفاوية غير المؤلمة مؤشراً على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم لفترة طويلة ولم يختف مرة أخرى.

لذلك يوصى بإجراء فحص طبي.

يعد الطب اليوم بنسب شفاء عالية أو على الأقل سنوات عديدة خالية من الأعراض الجانبية بالنسبة لمعظم أنواع السرطانات، لكن الأهم هو الخضوع للفحوصات المبكرة والمنتظمة عند ظهور الأعراض.

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