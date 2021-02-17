أمريكا: يجب وقف تفشي إيبولا في أفريقيا

المصدر: رويترز

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إنه يجب القيام بكل شيء ممكن لوقف تفشي إيبولا في غينيا والكونغو الديمقراطية بأفريقيا قبل أن يتحول إلى جائحة كبرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "لا يمكننا التغاضي عن الأمر حتى في الوقت الذي نكافح فيه كوفيد، علينا توفير القدرة والتمويل اللازمين للأمن الصحي بجميع أنحاء العالم".

ويوم الأحد أكدت الكونغو الواقعة في وسط قارة أفريقيا رصد أربع حالات إصابة منذ السابع من سبتمبر، وفي غينيا الواقعة بغرب القارة تأكدت إصابة سبع حالات وثلاث وفيات.

وقالت ساكي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث أمس الثلاثاء مع سفيري غينيا والكونجو وكذلك سيراليون وليبيريا المجاورتين لغينيا لإبداء استعداد الولايات المتحدة للمساعدة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية، المنشغلة جدا بمكافحة جائحة فيروس كورونا، على التعرف أكثر على منشأ وسلالات إيبولا التي ظهرت.

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