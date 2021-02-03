دراسة بريطانية: هذه النبتة "فعالة للغاية" ضد كورونا

المصدر: د ب أ

كشف فريق من الباحثين في جامعة نوتنغهام البريطانية أن مادة ثابسيجارجين غير المعروفة، والتي تستخلص من نبات الدرياس ثبت أنها "فعالة للغاية" ضد فيروس كورونا.

وأوضح فريق الباحثين أن هذه المادة أظهرت نتائج مذهلة.

ووجدت الدراسة البحثية، التي نشرت اليوم الأربعاء في مجلة "فايرسيز" العلمية أن هذه المادة تولد استجابة مناعية فطرية عالية الفعالية ضد ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الجهاز التنفسي التي تصيب البشر، بما في ذلك فيروس كورونا.

ومع ذلك، قال قائد فريق البحث الطبي البروفيسور كين تشاو تشانج إنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التجارب بشكل واضح، مشيرا إلى أن "النتائج الحالية تشير بقوة إلى أن مادة ثابسيجارجين ومشتقاتها توفر علاجات واعدة ضد كورونا وفيروس الإنفلونزا.

وتم استخدام العديد من العلاجات لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى من الوباء، بما في ذلك عقار ديكساميثازون المنتمي إلى عائلة الستيرويدات وعقار ريجن-كوف-2 الذي طورته شركة ريجينيرون الأمريكية من خليط من الأجسام المضادة وتم استخدامه في علاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما تم إدخاله إلى المستشفى في أكتوبر الماضي.

كما أوصى مسؤولو الصحة والأطباء بزيادة تناول فيتامين (د) كوسيلة وقائية.

وأنتجت العديد من شركات الأدوية في العالم لقاحات ضد فيروس كورونا، بما في ذلك اللقاحات التي طورتها شركات فايزر /بيونتيك، ومودرنا، وأكسفورد/أسترازينيكا والتي تمت الموافقة على استخدامها في العديد من الدول.

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