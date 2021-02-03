"ألسنة كورونا".. أحدث أعراض الجائحة

المصدر: البيان الإلكتروني

منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا واجتياحه العالم أجمع، بدأ الحديث عن مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى إصابة الشخص بهذا الوباء القاتل، إلا أن العديد من العلامات لم تكن شائعة في وقت سابق وبدأت في الآونة الأخيرة تشكل مصدر قلق بالنسبة للباحثين والعلماء، ومن بينها تقرحات اللسان والفم التي تم اكتشافها مؤخراً.

وفي وقت يعد فيه فقدان حاسة الشم والذوق من الأعراض الشائعة لمرض "كوفيد-19"، يقول تيم سبيكتور، الباحث البريطاني وأستاذ علم الأوبئة الجينية في معهد كينغز كوليدغ، إن تقرحات الفم واللسان قد تكون من أحدث الأعراض، التي ظهرت على العديد من المصابين بمرض كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، وفق "يورونيوز".

وفي دراسة أجراها عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح سبيكتور من تظهر لديه مشاكل غريبة في الفم مثل تغير لون اللسان أو تضخمه، ويشعر بالصداع والإرهاق، بالبقاء في المنزل.

وأشار إلى أن هذه الحالة، واسماها "ألسنة كوفيد"، يعاني منها 1 من كل 500 مريض، هي عبارة عن تكون ما يشبه طبقة بيضاء أو صفراء على اللسان، ولا يمكن إزالتها، وأوضح أنها قد تكون مؤلمة.

ولفت سبيكتور إلى أن أكثر من ثلث المصابين بفيروس كورونا يعانون من أعراض ليست تقليدية في أيامهم الثلاثة الأولى، لذا بحسب تعبيره من المهم الانتباه إلى الطفح الجلدي وتقرحات أصابع القدمين واليدين وتورمها بسبب كورونا المعروفة بـ "أصابع كوفيد" وبعض العلامات التي يتجاهلها الشخص باعتبارها غير مهمة وعادية.

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