تحذير من تناول البطاطس التي تحتوي على هذه العلامات

حذر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر من تناول البطاطس المحتوية على مواضع خضراء أو مواضع عفن أو درنات نابتة، نظراً لأنها تحتوي على مادة "السولانين" السامة، وهي مادة طبيعية في البطاطس يزداد تركيزها في هذه الحالات.

وأضاف الخبراء الألمان أن التسمم الغذائي الناجم عن تناول مادة السولانين تتمثل أعراضه في الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال.

ولتجنب التسمم ينصح المعهد بعدم تناول البطاطس بقشرتها إلا إذا كانت طازجة وسليمة تماما، في حين لا يجوز أن يتناول الأطفال البطاطس بقشرتها أبداً.

ومن المهم أيضاً التخلص من ماء سلق البطاطس وعدم استخدامه مجدداً. كما ينبغي عدم تناول وجبات البطاطس إذا كان مذاقها مُرّاً.