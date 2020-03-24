«خلّك في البيت» قصائد شعراء الإمارات تجود بتلبية نداء الوطن

المصدر: دبي - خلود حوكل

ليس أجمل من الشعر وأبلغ من رسائله بينما تعانق معانيه نداء الوطن وتعزز مبادرات صون منعته وصون أمنه وحفظ سلامته، وهو بالتحديد ما حاكته ونسجت على منواله قرائح نخبة شعراء إماراتيين، خلال الأيام الماضية، إذ جادت بقصائد خصوا بها «البيان»، نابضة بالقيم والحس الوطني والشعور بالمسؤولية المجتمعية، حيث يؤكدون في جواهر معانيها التزامهم الراسخ بتوجهات الدولة وإجراءاتها الاحترازية من خلال البقاء في البيت لحفظ سلامة الناس والتصدي لفيروس «كورونا».

وحث هؤلاء الشعراء، وهم: سيف السعدي، ومصبح بن علي الكعبي، و«مولاف»، وسيف المنصوري، ومريم النقبي، وعبيد إبراهيم، ومحمد الحبسي، الجمهور، ضمن قصائدهم، على ضرورة تلبية هذا النداء الوطني بالالتزام بهذا النهج بدقة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: