كلمات محمد بن زايد وتطميناته تلهم مبدعي الإمارات

المصدر: دبي - غسان خروب

«الدواء والغذاء خط أحمر لدى دولة الإمارات، ولدينا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية»، أشاعت هذه الكلمات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطمأنينة والثقة في قلوب المواطنين والمقيمين، الذين تابعوا بتقدير اهتمام ومتابعة سموه للجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتواء تداعياته.

هذه الكلمات التي تبعث على الطمأنينة والثقة ألهمت أيضاً الشاعر سلطان مجلي، الذي استوحى منها قصيدة حملت عنوان «وجودك»، صاغ ألحانها الفنان الإماراتي فايز السعيد، فيما غنى كلمات القصيدة الفنان حميد العبدولي.

الأغنية الجديدة جاءت في وقت تقف فيه الإمارات على خط المواجهة مع فيروس «كورونا» المستجد، إذ أبدى أبناء الدولة تضامنهم مع الوطن، وعبّروا عن خالص حبهم له، وكان الفنان فايز السعيد قد أماط اللثام عن الأغنية الجديدة، عبر حسابه على «إنستغرام».

الأغنية انطلقت كلماتها من حيث انتهت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جاء في مطلعها: «إلى ما لا نهاية.. وطنا بأمان.. حياة كريمة.. وحق مصان.. وجودك يا أبو خالد لأمتك نراهن عليه وكسبنا الرهان.. وجودك هديه إله عظيم..»، وكانت الأغنية قد لقيت تفاعلاً كبيراً من قبل جمهور فايز السعيد الذي اختار لها إيقاعاً هادئاً يتناسب مع طبيعة القصيدة الجديدة، حيث بلغت مشاهداتها المئات في الساعات الأولى لإطلاقها على «إنستغرام».

أغنية «وجودك» جاءت بعد مرور أيام قليلة على إطلاق فايز السعيد أغنية «ذخر الإمارات»، التي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهي من كلمات الشاعر جاسم السويدي، وألحان فايز السعيد، وإشراف محمد الزرعوني، فيما تم تسجيلها في استوديوهات فايز السعيد ساوند آند ميديا برودكشن.

وكان فايز السعيد قد عبّر في أكثر من مقطع مصور نشره على حسابه على «إنستغرام» عن التزامه بتوجيهات الدولة عن «البقاء في البيت» التي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، ودعا السعيد في مقاطعه المصورة الجميع إلى ضرورة التزام البيوت، مؤكداً أنها تعد فرصة جيدة لاكتشاف المواهب وممارسة الهوايات المختلفة.