«اللوفر أبوظبي» يضيء شمعته الثانية بنشاطات مميزة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن متحف اللوفر أبوظبي الذي أُدرج أخيراً على لائحة عجائب الدنيا الحضارية السبع، وفق مؤسسة «لايكوير»، احتفالات سيُطلقها بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، وستمتد الاحتفالات 4 أيام من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل. وستتوج بحفل للفنانة العالمية دوا ليبا، وتترافق مع العديد من العروض الفنية والشعرية وورش العمل التي ستجعل المتحف ينبض بالفن والحياة، من الممشى وحتى القبة، مروراً بقاعات العرض التي تم تجديد معروضاتها أخيراً.

عرض حصري

وستقدم المغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية دوا ليبا، وهي من أبرز فناني جيلها عالمياً، عرضاً حصرياً في قرية الحفلات في متحف اللوفر أبوظبي في 11 نوفمبر المقبل، وذلك بعد مضي عام واحد على فتحه الأبواب أمام الجمهور.

وحظيت أغنيات دوا ليبا ومقاطع الفيديو الخاصة بها، بأكثر من مليار مشاهدة عبر الإنترنت. كما سيتيح المتحف لزواره المشاركة في هذا الحفل الضخم عبر تذكرة تخولهم الدخول إلى قاعات عرض المتحف ومعارضه العالمية من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً، وهو وقت افتتاح قرية الحفلات، حيث يستمتع الزوار بموسيقى الدي جيه قبل العرض.

من جهته، صرّح مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي قائلاً: «في هذه اللحظة المميّزة التي نحتفل بها بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح المتحف، لا يسعنا سوى أن نتوجه إلى جميع الزوار الذين جعلوا سنتنا هذه تُكلّل بالنجاح، وأن ندعوهم إلى خوض هذه التجربة المميّزة والاستمتاع بالمتحف بنكهة جديدة تضيفها الموسيقى والأشعار والهندسة المعمارية والنشاطات الأخرى. فجوهر المتحف يقوم على تعزيز الروابط ما بين الثقافات المتعددة، بمختلف أشكالها.

عروض شعرية

وسيستضيف المتحف من 9 إلى 10 من نوفمبر المقبل، مجموعة من العروض الشعرية بعنوان «وقع الكلمات»، تحت إشراف دوريان روجرز، تضم 7 فنانين متميّزين بالفن الشفوي الذي يُركز على جماليات التلاعب بالكلمات وأنغامها، وذلك تحت إشراف دوريان بول روجر. ويشارك في العرض جيسوس زين وقطوف يحيى من السودان، وصفوى محمد وجورج منتيروزا من الولايات المتحدة، وشمّا البستكي من الإمارات، وأسما ديوس من الهند، ودانابيل غيتييريز من الفلبين. وهم سيستوحون قصائدهم من الأعمال الفنية في قاعات عرض اللوفر أبوظبي، ليلقوها تحت قبة المتحف وفي قاعاته من الساعة 1 إلى 6 مساءً.

«مانغا لاب»

وبالتزامن مع المعرض، سيقدم اللوفر أبوظبي لزواره الشباب «مانغا لاب»، وهي مساحة خاصة تحثهم على الإبداع وتشمل مجموعة متنوعة من التجارب المسلية لاستكشاف الثقافة اليابانية المعاصرة، بما في ذلك تجارب الواقع الافتراضي، وألعاب الفيديو التقليدية، وجدار مخصص للتعبير عن الذات، ومنطقة للقراءة تحث على الاسترخاء، وسلسلة من المحترفات وورش العمل حول فن المانجا والفن التصويري الياباني.

ندوة

ينظم متحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع مدرسة اللوفر للدراسات العليا، ندوة بعنوان «في رحاب المتحف» تجمع كبار العاملين في قطاع المتاحف لمناقشة موضوع المتاحف في عصر العولمة من خلال مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية. إذ تهدف الندوة التي تُعقد بعد مرور العام الأول على افتتاح اللوفر أبوظبي، إلى اكتشاف ركائز هذا المتحف، وهو أول متحف عالمي في العالم العربي. فبعد انضمامه حديثاً إلى المجتمع العالمي للمتاحف، سيسلط المتحف الضوء على هذه الركائز القائمة على تاريخ الفن وتاريخ المتاحف ليناقش مساهمته على نطاق أوسع في عالم المتاحف في عصر العولمة.

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