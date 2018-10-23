«على طرق الجزيرة العربية».. عرض أول في اللوفر أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن متحف اللوفر أبوظبي تقديمه للمرة الأولى، عرض «على طرق الجزيرة العربية»، الذي يشمل الأداء الموسيقي والفني المستوحى من معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور». ويشهد العرض الذي يمتد على مدى 75 دقيقة مشاركة 80 فناناً من مختلف أنحاء العالم، ليبيّن طرق التبادل التجاري في الجزيرة العربية من المغرب إلى الصين، ويستمر لمدة ثلاث ليال من 8 إلى 10 نوفمبر 2018 في المتحف.

رحلة

يأخذ العرض الجمهور في رحلة تأسر الحواس، لتسلط الضوء على التراث الفني الغني لطرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية، وذلك من خلال الموسيقى وعروض الأداء والشعر من شبه الجزيرة العربية وأفريقيا والبحر المتوسط والهند وإندونيسيا والصين، والتي ستترافق مع رسم استثنائي لفن الخط العربي للفنان الملقّب بـ«كوم».

مشاركون

يضم العرض مجموعة من الفنانين والمجموعات المشاركة من بينهم: فرقة العيّالة من الإمارات، والمنشد فيصل اللبان وفرقة البحارة للفنون الشعبية من السعودية، وفريدة محمد علي من العراق، ورمضان علي حسن يوسف من مصر، وفرقة رحوم البقالي من المغرب، وفرقة زدويتو يوهنس من إثيوبيا، وغوار خان مانجانيار من الهند، ولينجلينج يو من الصين، وراتوه جاروه من إندونيسيا، ومحمد كومنجي الملقّب بـ«كوم» من تونس، وقام بالإخراج الفني جان هيرفي فيدال من شركة زمان للإنتاج ومهدي بن شيخ من غاليري إتينرانس، أما تصميم الإضاءة، فقد عمل عليه كريستوف أوليفييه، فيما شارك في التصميم الفنّي آلان بوركارث. فيما أشرف على تسجيل الصوت إريك بودارد، وأنتجت العمل منى حامد.

تاريخ غني

يكشف معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور»، التاريخ الغني للمنطقة من خلال الأعمال الفنية الأثرية والثقافية، بما في ذلك مجموعة مختارة من القطع النادرة من دولة الإمارات، ويقام في الفترة الممتدة من 8 نوفمبر حتى 16 فبراير المقبلين.