اللوفر أبوظبي يطلق الخميس «نهاية الأسبوع في اليابان»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن متحف اللوفر أبوظبي إطلاق برنامج «نهاية الأسبوع في اليابان»، المستوحى من المعرض المقام حالياً في المتحف، تحت عنوان «من وحي اليابان: روّاد الفن الحديث»، وذلك احتفالاً بالثقافة اليابانية وتراثها الفني العريق المفعم بالتنوع والجمال. يقدم معرض «من وحي اليابان: رواد الفن الحديث»، لوحات ورسومات تعود لفنانين من القرنين 19 و20، وغير ذلك من المطبوعات والستائر الجدارية، التي تسلّط الضوء على الحوار الفنّي والثقافي بين اليابان وفرنسا، فضلاً عن أهمية تأثير حركة «أوكييو-إه» الفنيّة النابضة بالألوان على فن الديكور الحديث.

فعاليات

تبدأ فعاليات «نهاية الأسبوع في اليابان» يوم الخميس المقبل وتستمر حتى السبت 27 أكتوبر الجاري، إذ يستهل المتحف الفعاليات بعرض على مدار يومين للفرقة الموسيقية «الأوركسترا اليابانية للأسطوانات الدوارة»، بمشاركة أفضل لاعبي الأسطوانات، «الدي جيه» في اليابان، والفائزين في بطولة «دي إم سي»، حيث سيقدّمون الموسيقى الكلاسيكية بحلّة جديدة عبر لعب أسطوانات الفينيل باستخدام الأسطوانات الدوّارة وأدوات مزج الموسيقى، وهي الأدوات المفضلة لديهم.

مشاركة إماراتية

أما يوم الجمعة 26 الجاري، فتشارك الفنانة الإماراتية عفراء عتيق، الحائزة على جوائز عديدة، بإلقاء قصيدة شعرية داخل المعرض، مستوحاة من الألوان المتباينة للأعمال الفنية. كما يعرض المتحف داخل مسرحه «إمارة»، أول مسلسل «أنمي» إماراتي يُعرض على شبكة الإنترنت، ويروي قصّة بطلة تحمل اسم المسلسل، وتحارب الجريمة في دولة الإمارات، لتليه بعد ذلك محادثة مع هند مزينة ومريم العتولي، التي تقدّم بدورها بعد ذلك دورة تدريبية على مدار 3 ساعات في «مانغا لاب»، تدور حول تأليف قصص فن «المانغا».

«بيغ هيرو 6»

ويشهد اليوم الأخير من برنامج «نهاية الأسبوع في اليابان»، استمرار عرض سلسلة أفلام «الأنمي» مع فيلم «بيغ هيرو 6»، وهو فيلم مغامرة كوميدي مليء بالتشويق، يسلّط الضوء على العلاقة الوطيدة التي نشأت بين «بايماكس» رجل آلي مطاطي قابل للنفخ، والطفل النابغة «هيرو همادا»، وفيلم «حكاية الأميرة كاغويا»، الذي تدور قصّته حول رجل يعمل على قطع خشب الخيزران، يعثر على فتاة صغيرة ويأخذها إلى منزله ويربيها .