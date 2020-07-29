بيع أعمال فنية لـ "بانكسي" بـ 2.9 مليون دولار لمساعدة مستشفى فلسطيني

المصدر: د ب أ

أعلنت دار مزادات أمس الثلاثاء أنه تم بيع أعمال لفنان الشارع البريطاني، بانكسي، الذي ما زالت السرية تحيط بهويته، بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار) في مزاد علني لمساعدة مستشفى في مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقدرت دار المزادات البريطانية "سوثبيز" أن يتم بيع العمل الفني الخاص ببانكسي، والذي يحمل اسم "مشهد البحر الأبيض المتوسط ​​لعام 2017"، ويتكون من ثلاث لوحات زيتية، مقابل ما يتراوح بين 800 ألف و2ر1 مليون جنيه إسترليني (1 و5ر1 مليون دولار) إلا أن سعر البيع تجاوز ذلك الرقم.

وكانت اللوحات الثلاث معلقة حتى وقت قريب في بهو فندق "وولد أوف أوتيل"، الذي ساعد في تصميمه الفنان في بيت لحم، وهو قريب للغاية من الجدار الذي بنته إسرائيل للفصل بينها والضفة الغربية.

وتصور اللوحة الثلاثية خطا ساحليا على البحر الأبيض المتوسط وقد انجرفت إلى الشاطئ سترات نجاة، في انتقاد لأزمة المهاجرين الأوروبيين.

وأوضحت دار "سوثبيز" أن جميع عائدات بيع العمل الفني ستذهب لوحدة جديدة للسكتة الدماغية الحادة، ولشراء معدات إعادة تأهيل للأطفال في مستشفى "جمعية بيت لحم العربية لإعادة التأهيل".

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