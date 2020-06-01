سيروس.. مهرة الموستانغ التي تحمل صورة حصان على جلدها

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

يوجد بولاية في ولاية أوريغون الأمريكية، ما لا يقل عن 4000 خيل من نوع موستانغ في البرية، ولكن هناك حصانًا واحدًا على وجه الخصوص يتفرد عن البقية.

مهرة فتية تسمى سيروس لها على معطف الجلدي بقع بيضاء على شكل حصان على جانبه، مع ناصية (سعف) بيضاء وعينين بنيتين.

في العام 2018، كانت المهرة سيروس ضمن 846 خيلا استولى عليها مكتب إدارة الأراضي (BLM) بهدف مثير للجدل ألا وهو تقليل عدد الخيول البرية. خلال هذه العملية، تفقد الخيول عمومًا عائلاتها، وقد تفقد أيضًا أرواحها.

وعندما علمت حملة الأحصنة البرية الأمريكية؛ التي تنشط للدفاع عن خيول الموستانغ، بأن الفرس سيروس موجودة ضمن الخيول التي تم الاستيلاء عليها، كان عليها عمل المستحيل لإنقاذها، وذلك بالتعاون مع مزرعة مونتغومري كريك؛ محمية الخيول البرية في شمال كاليفورنيا.

وفي شهر مارس، وصلت المهرة إلى مزرعة مونتجومري كريك، حيث ستتمكن من العيش بسلام مع الخيول البرية الأخرى التي تم إنقاذها.

وعلى الرغم من أن عمرها تجاوز السنوات العشر، وقضت حياتها كلها تعيش في البرية، إلا أن مقدمي الرعاية الجدد يجدونها مسالمة للغاية ولطيفة.

عمال المزرعة يزورون يوميا المهرة سيروس لمحاولة كسب ثقتها واحترامها. وفي غضون أشهر قليلة، تكيفت سيروس مع بيئتها الجديدة، وأصبح في الإمكان مداعبتها ولمس أنفها.

الهدف الرئيسي لعائلتها الجديدة هو التأكد من أنها سعيدة ولا تفتقر إلى أي شيء، وإذا لم تكن قادرة على تحمل الاتصال البشري، فإن المهرة صاحبة فستان العقعق يمكنها الاستفادة من 2000 فدان في محمية مونتغمري كريك رانش، للتعايش مع أكثر من 200 من موستانج والحمير التي تم إنقاذها، بحسب صحيفة (ouest-france) الفرنسية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز