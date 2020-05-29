أسدان يهاجمان عاملة في حديقة حيوانات بأستراليا

المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن أسدين هاجما عاملة في حديقة حيوانات أسترالية اليوم الجمعة أثناء تنظيفها عرينهما مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في الرأس والعنق.

وقام مسعفون بعلاج العاملة البالغة من العمر 35 عاما في حديقة حيوانات شوالهيفن، بولاية نيو ساوث ويلز، والمغلقة منذ 25 مارس ضمن إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان إن العاملة نُقلت جوا إلى مستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة.

وقالت مديرة عمليات الإسعاف فاي ستوكمن إنها اضطرت للسير داخل عرين الأسود للوصول إلى العاملة في "وضع شديد الخطورة للضحية والمسعفين".

وأضافت في بيان "لم أصادف أمرا مثل هذا طوال عملي، كان الأمر مرعبا بالتأكيد".

وأعلنت الشرطة أن حديقة الحيوانات موقع جريمة وامتنعت الحديقة عن التعليق.

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