بلجيكية مصابة بكورونا تضع مولودة بصحة جيدة

المصدر: رويترز

أنجبت امرأة بلجيكية مصابة بفيروس كورونا، طفلة بصحة جيدة، لكن بات عليها الآن أن تتعلم كيف تعتني بمولودتها مع استمرار ارتداء الكمامة حتى في أوقات نومها.

وُلدت الطفلة مهاوت في 23 أبريل في بروكسل بعملية قيصرية بسبب مضاعفات سابقة لا علاقة لها بمرض كوفيد-19، لكنها استدعت إجراء فحص للأم أماندين، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليها.

قالت أماندين، التي طلبت الاكتفاء بنشر اسمها الأول: "أخبروني بأنني سأخضع لفحص كوفيد-19، واعتقدت أنه سيكون سلبياً. في اليوم التالي، اتصل بي طبيب أمراض النساء المتابع لحالتي ليخبرني بأنه إيجابي. كدت أن أسقط من مقعدي".

وقال الأطباء إن الطفلة لم تخضع بعد للفحص لمعرفة إن كانت مصابة بالفيروس، لكن سيتم إجراء ذلك.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات اللواتي ثبتت إصاباتهن بفيروس كورونا، على رعاية أطفالهن وإرضاعهم كالمعتاد بشرط الحفاظ على نظافتهن بشكل صارم.