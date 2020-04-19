60 عاماً من الحب تهزم«كوفيد 19»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قرر صينيان متزوجان منذ 60 عاماً، العودة إلى المستشفى الواقع داخل مدينة ووهان بإقليم خوبي، حيث تعافيا من مرض «كوفيد-19» في أواخر فبراير الماضي، وذلك إظهاراً لتقديرهما لجهود الأطباء في رعايتهما.

وكان الثنائي فو تشون تشي البالغ 79 عاماً وزوجته لي هونغ شنغ 84 عاماً، قد مرا بأوقات عصيبة بعد إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد، لكنهما تعافيا في المستشفى حيث تمكن الواحد من دعم الآخر.

تنقل صحيفة «تشاينا ديلي» عن الطبيب يو ليبينغ، الذي عالج المريضين من مستشفى ووهان للطب الصيني التقليدي، قوله: «كانا ممسكين بيدي بعضهما، عندما توجهنا إلى الطابق السفلي لإجراء الأشعة المقطعية. لقد مرت عليهما أوقات عصيبة، وهما مغرمان جداً، وحبهما ملهم للغاية».

في 4 فبراير، بدأ فو في السعال والحمى، وبعد يومين بدأت لي أيضاً في إظهار أعراض مشابهة، تم إدخالهما المستشفى في 13 فبراير للاشتباه بإصابتهما بالفيروس التاجي المستجد. وسرعان ما تم تأكيد إصابتهما.

عندما وصل الزوجان إلى المستشفى لأول مرة، كانت حالة فو أكثر خطورة من لي. قال فو: «رؤية زوجي يتحسن بجانبي كل يوم كان يهدئني حقاً ومنحني الأمل».

وأفاد الطبيب بأن المستشفى وضعهما في الجناح نفسه حتى يتمكنا من تشجيع بعضهما، ولا يشعران بالوحدة، وليتمكنا من مشاركة معلومات إضافية حول التاريخ الصحي لكل منهما مع الأطباء.

ووفقاً للأطباء، كان الثنائي يخشى الإبر ولم يكن يرغب في تناول الأدوية الصينية التقليدية. ثم في 24 فبراير، خرجا من المستشفى ممسكاً الواحد بيد الآخر، وعادت حياتهما إلى طبيعتها بعد انتهاء الحجر الصحي في غضون 14 يوماً في المنزل. قال فو ضاحكاً «لقد تلقينا ترحيباً حاراً من جيراننا. وقد أفرحهم رؤيتنا متعافين تماماً ولا نزال نتحدث بصوت عال».