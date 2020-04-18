وزير الثقافة البريطاني يدعو مواطنيه لشراء الصحف خلال أزمة كورونا

المصدر: د ب أ

دعا وزير الثقافة والإعلام البريطاني أوليفر دودن المواطنين في بلاده إلى شراء الصحف خلال أزمة كورونا.

وكتب الوزير اليوم السبت في صحيفة "التايمز" البريطانية، قائلا: "الآن بالتحديد تؤدي صناعة الأخبار خدمة حيوية للمواطنين حيث تقدم لهم أهم المعلومات عن مسار الجائحة.

وأوضح الوزير أن تراجع وسائل الإعلام يمكن أن تكون له عواقب بعيدة الأثر على الديمقراطية.

وأضاف أن الصحافة تكافح ضد أكبر أزمة وجودية في تاريخها، مشيراً إلى أن "الصحف القومية والإقليمية والمحلية تتعرض لضغط مالي هائل، خاصة بسبب انهيار الإعلانات المدفوعة على صفحاتها المطبوعة".

وقال الوزير إن العديد من دور النشر البريطانية قلصت بالفعل مرتبات العاملين فيها بسبب الأزمة الحالية.