إحباط أول مخطط للاحتيال في زمن "كورونا"

المصدر: د ب أ

في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتقل عملاء تحقيقات وزارة الأمن الداخلي رجلاً من ولاية جورجيا لمحاولته خداع إدارة شؤون المحاربين القدامى وسرقة 750 مليون دولار.

وأعلنت وزارة العدل أنه تم اعتقال كريستوفر باريس (39 عاماً)، من سكان مدينة أتالانتا يوم الجمعة الماضي، لمحاولته بيع ملايين أقنعة التنفس (غير الموجودة) لإدارة شؤون المحاربين القدامي مقابل دفعات مالية كبيرة تدفع مقدماً.

ووجهت إلى باريس تهمة الاحتيال، وهي أول قضايا الاحتيال المرتبطة بفيروس كورونا التي تقدمها قوة العمل الجديدة المعنية بمراقبة الاحتكار والتلاعب في الأسعار فيما يتعلق بفيروس (كوفيد-19) والتابعة لوزارة العدل.

وجاء في الشكوى الجنائية، المرفوعة في المحكمة الاتحادية في منطقة كولومبيا، أن المتهم حاول تأمين طلبات من إدارة شؤون المحاربين القدامي لتوفير 125 مليون قناع وجه وغيرها من أدوات الحماية الشخصية بقيمة تتجاوز 750 مليون دولار.

كما نصت الشكوى أن باريس وعد بأنه سيتمكن من الحصول على الملايين من أقنعة الوجه "3 إم" الحقيقية من مصانع محلية رغم أنه كان يعلم أنه لا يمكنه تلبية الطلبات.