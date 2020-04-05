محادثة صاخبة تحت نافذة تودي بخمسة أشخاص في روسيا

المصدر: د ب أ

انتهت محادثة صاخبة في روسيا إلى مذبحة راح ضحيتها خمسة أشخاص، حيث ذكرت لجنة التحقيقات الروسية اليوم الأحد، أن رجلاً في روسيا قتل خمسة أشخاص ببندقية صيد، بعد انخراطهم في محادثة صاخبة تحت نافذة شقته.

وتم اعتقال الجاني، الذي ولد عام 1988، بالقرب من منزله في بلدة الاتما الصغيرة، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق موسكو، ويخضع لتحقيق بسبب قتل عدة أشخاص.

ووقع الحادث مساء أمس السبت، عندما تورط الرجل في جدال من شرفة منزله مع العديد من الشبان، الذين كانوا يتحدثون بصوت عال أسفل نافذة شقته.

وتصاعد النزاع وتوجه إلى مدخل المبنى ببندقية صيد، طبقاً لنتائج التحقيق الأولية. ومن هناك أطلق النار على امرأة وأربعة من رفاقها. وتردد أن الضحايا لقوا حتفهم في موقع الحادث.