5 غربان وببغاوان تجمع النفايات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – منى خليفة

تنفذ شركة براري للموارد الطبيعية "الاربعاء" في منتزة خليفة بأبوظبي تجربة فريدة من نوعها على مستوى الإمارات والمنطقة.

تستعين الشركة بعدد من طيور الغراب و الببغاء الأفريقي المدربة والتي نجح فريق الشركة في تربيتها و تدريبها على جمع النفايات، وسوف تطلق الشركة هذه الطيور في حملة توعوية بيئية لرواد الحدائق العامة تحت شعار "الطبيعة تثقفنا" ، للتأكيد على ضرورة المحافظة على نظافة الحدائق وبيان الأثر السلبي للنفايات على جمالية و إستدامة الحدائق بسبب إلقاء أعقاب السجائر و النفايات البلاستيكية في غير الأماكن المخصصة لها.

وتهدف الشراكة من تجربتها الفريدة الى توعية المجتمع بضرورة المبادرة للحفاظ علي البيئة وإتخاذ الخطوات العملية اللازمة لذلك.

وأكد أحمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشركة براري للموارد الطبيعية لـ " البيان": أن فريق مكون من 5 غربان وببغاويين تحت إشراف مدرب طيور محترف سوف يقومون بتنفيذ عملية جمع و إلتقاط أعقاب السجائر والقصاصات و أغطية عبوات المياه من داخل الحديقة ووضعها في صندوق مخصص للمهملات.

واوضح أن المبادرة تأتي ترسيخاً و إستمراراً لنهج الشركة في المساهمة في جهود القيادة الرشيدة للدولة للحفاظ على البيئة و التوعية بكل ما يحقق هذا الهدف من خلال أفكار مبتكرة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.

و أشار الى أن التجربة سيتم تنفيذها في حضور زوار الحديقة وفي أوقات محددة بهدف إيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن، وسيقوم الفريق بعمل جولات تثقيفية في عدد من الحدائق العامة في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة بدائرة البلديات والنقل ، مؤكداً أن الحملة جزء من برامج التوعية البيئية التي تقوم بها الشركة لنشر الوعي البيئي في إمارة أبوظبي، مشيراً الى أن الهدف ليس مجرد التنظيف ، وإنما التأكيد لرواد الحدائق العامة أن الطبيعة يمكن أن تثقفنا بأهمية المحافظة على نظافة البيئة.

وأكد البلوكي أن التجربة سوف تستمرفي الفترة القادمة في عدد من حدائق إمارة أبوظبي، مع طرح الأفكار و الوسائل المبتكرة التي تهدف للحفاظ على بيئتنا و موروثنا البيئي على أسس الإستدامة لتستفيد منها الأجيال القادمة .