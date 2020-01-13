مقيمة بدبي تحطم رقماً قياسياً

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أفاد تقرير إعلامي أن مقيمة هندية بمدينة دبي نجحت في تحطيم رقم قياسي جديد بغنائها نحو ألف أغنية أصلية خلال ألف يوم، حيث أن جميع الأغاني من تأليفها وغنائها وتسجيلها.

ووفقاً لموقع "نيوز 18" الهندي الناطق بالإنجليزية، حازت سوابانا أبراهام 48 عاماً على جائزة الكتاب الذهبي للأرقام القياسية العالمية عن أربعة جوائز تتعلق بتأليف وإنتاج ونشر أغنية" مباشرة "بشكل مستمر لمدة 1000، تحديداً من 8 أبريل 2017 حتى 2 يناير 2020.كما وستتقدم لنيل جائزة غينيس العالمية للحصول على أكبر عدد من الأغاني في ألبوم رقمي.

في الواقع، غنت سوابانا أكثر من 1000 أغنية في اليوم، فضلاً عن غنائها للأطفال لأكثر من ألف يوم متتالٍ، كما أنها تمكنت من تأليف 22 أغنية في يوم واحد.

أوضحت السيدة التي تعمل في شركة للاستشارات الإدارية بدبي، أنها أرادت بخطوتها السابقة إنهاء مهنتها الموسيقية التي استمرت لعقود، بمبادرة غناء 1000 أغنية في 1000