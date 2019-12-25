افتتاح مطعم صغير للفئران في السويد

المصدر: د ب أ

أثار مطعم جديد ومتجر يبيع بضائع بأسعار مخفضة جوا مرحا في عيد الميلاد في مدينة مالمو جنوبي السويد، رغم أن الزبائن قد يلاقون صعوبة في الدخول.

وجاء في رسالة منشورة عبر تطبيق "إنستجرام" اليوم الأربعاء "نهنئ الجميع بأعياد الميلاد!"، إلى جانب صورة لنماذج الأعمال الصغيرة، المصممة من أجل الفئران.

وأضافت الرسالة: "نأمل أن تكون أمسيتكم رائعة. تم افتتاح مطعم صغير ومتجر رهونات آخر خلال عشية عيد الميلاد في بلدة مالمو مسقط رأسنا. لا تترددوا في زيارتنا عندما يكون لديكم وقت متاح".

وقالت آن- كاترين أندرسون بعد أن اختلست نظرة على المكان أثناء زيارة مع ابنتها وحفيدها: "تؤدي سدادة زجاجة وظيفة الطاولة".