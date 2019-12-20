شاهد..الثلوج تكسو مدينة إيفران المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت ثلوج كثيفة على مدينة إيفران المغربية، ما دفع السكان والسياح إلى المسارعة لالتقاط الصور والاستمتاع بسحر اللون الأبيض الذي اكتسته المدينة.

وامتزج بياض الثلوج بخضرة الأشجار، فرسمت الطبيعة لوحة فائقة الجمال، استقطبت السياح من داخل وخارج المدينة، للاستمتاع بعطلة شتاء "بيضاء" باردة كما يحبذها البعض.

يذكر أن مراكز الأرصاد الجوية حذرت من عواصف ثلجية، ستجتاح المغرب خلال هذه الأيام، وانخفاض لافت في درجات الحرارة، بحسب ما ذكرت "يورونيوز".