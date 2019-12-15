شركة خردة بريطانية تعثر على ثروة داخل خزنة قديمة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

عثرت شركة تتعامل بالخردة في بريطانيا على 20 ألف جنيه إسترليني، بعد تفكيك خزنة قديمة، فمنحت المبلغ لجمعيتين خيريتين، بعد أن أخفق أصحاب الخزنة على التقدم لاستلام مالهم.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن العاملين في شركة ساكرز بسوفولك عثروا على أوراق نقدية وأكياس من العملات المعدنية أثناء تفكيكهم الخزنة المعدنية القديمة، فسلم أصحاب فناء الخردة المال إلى الشرطة التي أطلقت نداء لأصحابها للتقدم لاستلامها.

وعندما لم يتم العثور على صاحب الخزنة، قضت محكمة محلية أن شركة ساكرز هي المالك الشرعي للمال، والأخيرة قررت منح المال إلى جمعيتين محليتين تقعان بالقرب من فناء الخردة.

قال مدير الفناء كيفن هارينغتون إن الخزنة كانت عالقة في المرفق لفترة، بانتظار تجميع ثماني خزنات قبل الحصول على الأدوات لفتحها، مضيفاً: "فتحنا ثلاث خزنات قبل أن نعثر على المال، كان هناك لفترة طويلة، كان المال مرتبا للغاية ولم نقم باحتسابه كله، لكن قدرنا وجود 20 ألف جنيه إسترليني في الداخل، لكن بعضا منها لم يعد عملة قانونية، مما يظهر المدة التي بقيت فيها في الخزنة".

وأعرب المدير في فناء الخردة، ديفيد دودز، عن شكوكه بأن تكون الخزنة وصلت الفناء من مبنى مكاتب تم هدمه. وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية: "بعد إعطاء المبلغ للشرطة، تقدم شخص للمطالبة به، لكن في غضون 20 نانو ثانية، أدركت الشرطة أنه ليس المالك".