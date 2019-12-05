شاهد.. روبوت يعدّ القهوة لمسافري مطار كاليفورنيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وضع روبوت في مطار سان جوزيه الدولي، بوابة سيليكون فاليه في كاليفورنيا، مهمته إعداد القهوة للزبائن.

وتم افتتاح المقهى "أكس" يوم الثلاثاء الماضي ، ويأخذ الروبوت شكل ذراع آلية، ويمكنه تلبية 10 طلبيات في الآن نفسه.

وتعتبر الشركة الروبوت بأنه يتمتع بأكثر أنظمة إعداد القهوة التقليدية تقدما في العالم، إلى جانب إعداد الشاي ومشروبات أخرى.

وتقول الشركة إن مقهى "أكس"، يستعمل مكونات محلية، بما في ذلك حبوب القهوة المحمصة في كاليفورنيا، والحليب الطازج، الذي يوفره المزارعون في الجوار، وفق "يورونيوز".