سترة 15 مرة أقوى من الحديد

المصدر: دبي - فاتن صبح

طوّرت شركة «فولباك» سترةً غير قابلة للتدمير مصنوعة من الألياف الأقوى التي عرفها البشر يوماً وتدعى «دينيما»، عبارة عن متعدد إيثيلين فائق المتانة يجمع بين القوة القصوى والوزن شديد الخفة.

ويقال، إن «دينيما» أقوى 15 مرة من الحديد وتستخدم في صناعة الدروع وتصفيح المركبات المضادة للصواريخ، وأنظمة مراسي سفن الحاويات العملاقة، والحبال المستخدمة لربط أجهزة الحفر في البحار الهائجة.

ويمكن للسترة أن تتحمل درجات حرارة شديدة الانخفاض تصل إلى 140 درجة فهرنهايت تحت الصفر، ويقال أيضاً إن الصقيع يحفز تلك الألياف، بحيث إنه كلما انخفضت درجة الحرارة، تتحوّل السترة إلى نظام «هالك» وتكتسب متانةً أكثر.

ويذكر أيضاً أن قصّ السترة يستحيل سواء بسكين حادة أو بجرها على حواف صخور، ويمكن أن تعيش عقوداً وتتوارثها الأجيال. وقد لجأت الشركة لحشوها بريش عن طريق إعادة تدوير قناني البلاستيك وتحويلها لألياف اصطناعية عازلة.