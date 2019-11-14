أقدم شطيرة برغر في العالم تعود لعام 1995

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

"حتى الفئران لا تريد أكل برغر ماكدونالدز"، تلك هي الجملة التي ذيلها موقع "إن دي تي في" الهندي لخبر طال "أقدم شطيرة برغر في العالم" اشتراها استراليان قبل ما يصل لنحو ربع قرن، وتحديداً عام 1995، ليحتفظا بها لسنوات، وتكمن المفاجأة في أنها لم تتحلل، بل تقلص حجمها قليلاً فقط.

وفقا للصديقين اللذان يطلقان مسمى "الرفيق" على الشطيرة التي رافقتهما طوال تلك المدة، يدعي كل من كيسي دين (39 عامًا) وإدواردز نتس (38 عامًا) أنهما قد طلبا وجبة "كوارتر باوندر" بالجبن من أحد متاجر ماكدونالدز في أديليد أيام مراهقتهما، واحتفظا بها منذ ذلك الحين.

وقال دين لوكالة "فرانس برس" أنه وعلى الرغم من أن البرغر قد تقلص قليلاً من حجمه الأصلي، إلا أن شكله لا يزال سليماً ولا توجد علامات ولا رائحة عفن، موضحاً: "حتى بذور السمسم لا تزال موجودة حيث سقط عدد قليل منها وحسب".

يقول الرجلان إن علاقتهم بالشطيرة ستكمل الـ 25 عامًا بحلول نوفمبر 2020، وهو ما يعد علامة فارقة، نظراً لأن العديد من الزيجات تفشل ولا تصل لهذه المدة.

أطلق على الشطيرة اسم "البرغر الكبير"، وقد تم إنشاء ملف تعريف خاص بها على وسائط اجتماعية وحتى أنهما قد ألفا أغنية عنها.

يعتقد الشابان أنه أقدم برغر معروف لمطعم ماكدونالدز في العالم، حيث يتفوق على برغر "تشيز برغر" عمره عشر سنوات يتم عرضه في صندوق زجاجي بأيسلندا.