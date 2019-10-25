المعكرونة في يومها العالمي.. تضاعف استهلاكها إلى 15 مليون طن سنوياً

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل في 25 أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للمكرونة، الذي تم إرساؤه سنة 1995، عندما تجمع 40 منتجا من مختلف أنحاء العالم لتنظيم أول مؤتمر عالمي للمعجنات.

توجد عديد الأنواع للمكرونة في أنحاء العالم، مثل السباغيتي التي تعد واحدة من بين 300 اسم معروف، وجميعها نتاج موروث الثقافة الإيطالية.

وقد اعترفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بالطبق الإيطالي الكلاسيكي سنة 2010. وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، تضاعف استهلاك المكرونة من 9 إلى 15 مليون طن سنويا، بحسب "يورونيوز".

وفي اليوم العالمي لعجينة المكرونة، يكشف لنا الاتحاد الإيطالي للأغذية والمنظمة الدولية للعجين، عن النجاح الواسع للمكرونة في أرقام، إذ تحتل إيطاليا الصدارة كأول منتج عالمي بنحو 3.4 مليون طن، متقدمة على الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل وروسيا.

وانتشر طبق المكرونة في بلدان شمال إفريقيا، حيث تعد تونس (345 ألف طن) ومصر (400 ألف طن) من المنتجين الأوائل.

أما من ناحية الاستهلاك فإن الولايات المتحدة تحتل (المرتبة الثانية) بعد إيطاليا المتصدرة، وهذه إشارة واضحة لطبق قيلت عنه قصص كثيرة، بلغات عدة.