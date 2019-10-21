أهم 5 منتجات غذائية ترمز إلى اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرف اليابان بموطن المأكولات الطيبة بامتياز، وتتميز بخمسة منتجات رمزية فيها، وهي الـ السوريمي والكونجاك وصلصة الصويا و الميزو والسريولا.

أوداوارا والحرفية في صناعة السوريمي

في مرفأ أوداوارا، حيث مذاق السوريمي الشهي، الذي لا علاقة له بالسوريمي الصناعي الذي يباع في أوروبا. حيث تناقلت صناعته الأجيال ويتقنها حرفيون مهرة.

وفق تاكاشي ناكانو لـ "يورونيوز"، فإن السوريمي يحضر يدوياً، إذ يجب نزع حراشف السمك ثم تهرس وتعجن كي تصبح كالعجينة. وفي النهاية يتم طهيها على البخار.

هذا الطبق الراقي، يتناوله اليابانيون في الأعياد والمناسبات السعيدة.

منطقة غونما والكونجاك المفيد للصحة

تكثر في منطقة غونما حقول الكونجاك. هذا النوع من الخضار يزرع هنا في اليابان منذ قرون. وقد أخذ يشهد شعبية بين الأوروبيين الذين يريدون المحافظة على قوامهم وصحتهم.

والكونجاك هي نبتة مفيدة جداً للصحة، غنية بالألياف. ومعها يمكن المحافظة على الرشاقة فهي شبه خالية من السعرات الحرارية.

وما يؤكل من هذا النبات هو عسقله، حيث يدخل في العديد من الأطباق اليابانية.

مايباشي وصلصة الصويا فخر المطبخ الياباني

تعتبر صلصة الصويا فخر المطبخ الياباني في مايباشي، وهنالك أكثر من نوع منها، ويتراوح عدد مصنعيها بين ألف و1500 مصنِّع.

جبال ناغانو والميزو

تشتهر جبال ناغانو، المعروفة بجبال الألب اليابانية، بصناعة الميزو. إنه مزيج مخمر من عجينة الأرز والصويا.

ولأن الميزو يرافق كل وجبات اليابانيين، لذلك لا يمكنهم الاستغناء عنه بفضل منافعه التي تساعدهم على الهضم. فهو يرافق كل وجباتهم تقريبًا. ويوجد في اليابان أكثر من ألف منتِجٍ مختصٍ بصناعة الميزو.

وتقول نوريكو سانو، المتخصصة في مجال تذوق الميزو، إن هذا المشروب "هو غذاء للروح"، وقد دخل المطبخ الياباني منذ أكثر من 700 عام.

وكاياما وسمكة السيريولا

ومحافظة واكاياما،نكتشف سمكة ترمز إلى اليابان، وهي السيريولا، ذات الذيل الأصفر. إنها أفضل سمكة لصنع السوشي والساشيمي كما يمكن طهيها بطرق عديدة.