تعرف إلى المرأة التي بفضلها مشى أرمسترونغ على سطح القمر

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

عندما تم توظيف سو فينلي في الخمسينيات من قبل مختبر (Jet Propulsion) بالقرب من مدينة لوس أنجلوس، وجدت نفسها في قسم جميع موظفيه إناث، كون المرأة التي كانت على رأس المختبر كانت تعتقد أن الرجال لن يطيعوها، فوظفت النساء فقط".

سو فينلي، البالغة من العمر 82 عامًا، هي أقدم موظفة في وكالة "ناسا". وعلى الرغم من مساهمتها في البرامج الفضائية الرئيسية للولايات المتحدة، مع مجموعة من النساء اللائي كن يسمين آنذاك بـ "أجهزة الكمبيوتر البشرية"، إلا أنها بقيت في الظل، رغم أهمية منصبها ووظيفتها.

فبفضل هذه المرأة ونساء أخريات موهوبات في الرياضيات تمكن نيل أرمسترونغ وبوز ألدرين من المشي على سطح القمر منذ 50 عامًا.

كانت مهمة سو فينلي هي القيام بعمليات حسابية باليد وعلى أجهزة كهروميكانيكية تسمى "فريدينز" ، كما تقول (Agence France-Presse).