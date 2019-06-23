طارد أمّه حافية القدمين يعود عن غيّه ويعتذر

المصدر: البيان الالكتروني

عجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين بقصة امرأة عجوز طردها ابنها من المنزل حافية القدمين.

النشطاء في "فيسبوك" و"تويتر"، وجهوا انتقادات شديدة للرجل الذي طرد والدته، وطالب بعضهم السلطات الأمنية باعتقاله ومعاقبته، وكانت جميع ردود الأفعال عاطفية ومتضامنة مع المرأة العجوز.

وأثناء طرد الرجل لوالدته ورمي أغراضها في الشارع كان أحدهم يقوم بالتصوير، بينما يرد عليه الرجل "صورني وانشر ذلك على "فيسبوك"، هذه أغراضها خذها أنت".

وقال شهود عيان على الحادثة لـ "روسيا اليوم" إن "المرأة العجوز لم تعد في الشارع، فابنها الصغير (الآخر) اصطحبها إلى منزله".

وبعد الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الرجل إلى أمه وهو يعتذر منها ونشر صورا له على مواقع التواصل وهو يُقبلها ويقبل قدميها.

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