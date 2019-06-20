شاهد.. يطرد أمّه حافية القدمين ولا يمانع من تنزيل الفيديو على "فيسبوك"!

المصدر: البيان الالكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعراقي وهو يطرد والدته من منزله حافية القدمين، بحسب "روسيا اليوم".

ويظهر الفيديو الأم وهي تغادر منزل ابنها، بينما يقول الشخص الذي يقوم بالتصوير: "هذه أمه طردها حافية، وهذه أغراضها"، لينفعل الابن أكثر ويرمي أغراض والدته في الأرض، قائلاً: "هذه أغراضها خذها إنت.. صورني ونزلها عالفيسبوك".

يطرد أمّه حافية القدمين ولا يمانع من تنزيل الفيديو على "فيسبوك"!https://t.co/kQkAtyQcfi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7wz7e84IQL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 19, 2019