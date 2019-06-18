في يومها العالمي .. مالا تعرفه عن الفلافل

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل محرك البحث العالمي غوغل باليوم العالمي للفلافل الذى يوافق 18 يونيو من كل عام وذلك بتغيير أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص الطعمية (الفلافل - Falafel) ووضعها في ساندويتش.

والطعمية أو الفلافل Falafel ذات تاريخ قديم قد يرجع لعصور الفراعنة وهي طعام الأقباط منذ العصور القديمة كوجبة صيام نباتية خالية من أي لحوم .. وفي الأسكندرية أول من أطلقوا عليها اسم فا-لا فل وهي كلمة قبطية تعني "ذات الفول الكثير".

وتعد الطبق الرئيسي لوجبة الإفطار في الصباح لدى الملايين، وطبقاً رئيسياً في طعام نسبة لا يستهان بها من المصريين على مدار اليوم . وذلك لما للطعمية من صلة وثيقة بطبق الفول في الأيام العادية.

والقيمة الغذائية للطعمية - فلافل - Falafel جيدة لأنها تحتوي على البروتين النباتي من الفول وخصوصا وانها تؤكل مع السلطة الخضراء.

وهي تساعد على مقاومة الإحساس بالجوع. وعلى الرغم من ذلك تكاد الطعمية تختفي من موائد المصريين في رمضان لما تسببه من شعور بالحموضة والعطش لدى من يتناولها، وتظهر في باقي أيام العام.

الطريف أن الطعمية - الفلافل - Falafel كانت في الماضي أساس طعام الفقراء، وباتت الآن جزءاً من فواتح الشهية على موائد الأثرياء الذين تفضل قوائم وجباتهم الاطعمة الشعبية بوجه عام كفاتح للشهية مثل الكشري وغيره من الأكلات، بحسب صحيفة الجمهورية المصرية.

ويختلف اسمها في مصر تحديدا، ما بين وجه بحري الذي يطلق عليها لفظة فلافل، والقاهرة ووجه قبلي الذين يطلقون عليها لفظة طعمية. ولقد عرفت الطعمية مثلما يقول التاريخ منذ عصر الفراعنة ولكن ليس من المعروف بالتحديد السنة التي بدأت تحتل فيها مكاناً على موائد الطعام المصرية.

ويتم خلطها وتشكل في شكل الأقراص وتُقلى في الزيت وتُنشل من الزيت بعد تحميرها وتجفف من الزيت، وعادة تؤكل الطعمية في وجبة الإفطار وأحيانا في وجبة العشاء وغالباً ما يصاحبها كوب الشاي الأحمر والكثير من المخلل وأحيانا أخرى الفجل الأخضر.

فوائد الطعمية - الفلافل - Falafel

يعتبر الفول هو المكون الرئيسي للطعمية، فضلًا عن الخضروات، مثل البقدونس والكرات والكزبرة، مما يجعلها من الأطعمة التي لها العديد من الفوائد على صحة الإنسان، ومنها:

- مصدر جيد للبروتين والنشويات المعقدة، ما يجعلها الاختيار المناسب للنباتيين، حيث تمدهم بالطاقة اللازمة لأداء مهامهم اليومية.

- من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، التي تقلل الشعور بالجوع لفترات طويلة، ما يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي، فضلًا عن وقاية الجهاز الهضمي من عسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.

- تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمعادن، مثل الحديد، ما يساهم في تنشيط الدورة الدموية، والوقاية من الأنيميا.

- مصدر جديد للفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان، مثل فيتامين ب، ج.

- تحتوي على الدهون الصحية والكربوهيدرات، مما يجعلها الاختيار الأمثل لمرضى القلب والأوعية الدموية.

معلومات غذائية عن الفلافل - الطعمية – Falafel

تحتوي قطعة الفلافل (150 غراما تقريباً)، بحسب موقع شهية، على المعلومات الغذائية التالية:

•السعرات الحرارية: 288

•الدهون: 7

•الدهون المشبعة: 1

•الكوليسترول: 0.5

•الكاربوهيدرات: 42

•البروتينات: 15

مع عدم احتساب الزيت النباتي.

طريقة صحية لإعداد الطعمية - فلافل – Falafel

- نقع الفول المدشوش لعدة ساعات.

- ضرب الفول مع الكراث والبقدونس والكزبرة والشبت في الخلاط.

- وعند قلي الطعمية، يجب الحرص على عدم تعريضها لدرجة حرارة عالية، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

- عدم تكرار قلي الطعمية في نفس الزيت أكثر من مرة.

نصائح عند تناول الطعمية - الفلافل - Falafel

- يجب تناولها بالخبز الأسمر، لكونه مصدرا جيدا للنشويات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، فضلًا عن احتوائه على الألياف، التي تقلل الشعور بالجوع على مدار اليوم.

- عدم تناولها ليلًا قبل الخلود إلى النوم مباشرة، لتجنب الإصابة بعسر الهضم وحموضة المعدة.

- يجب تناول طبق سلطة خضراء بجانب الطعمية.

- ممارسة رياضة المشي بعد تناولها.

- الحرص على تناولها مرة أو مرتين على مدار الأسبوع.

أشخاص ممنوعون من تناول الطعمية - الفلافل - Falafel

- مرضى أنيميا الفول.

- مرضى القولون العصبي.