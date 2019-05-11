ما سرّ نكهة الشوكولاتة المغرية؟

المصدر: البيان الالكتروني

وجدت دراسة ألمانية جديدة أن مجموعة من المواد الكيميائية الدقيقة، بما فيها المادة التي تعطي الورود رائحتها الفريدة، هي المسؤولة عن نكهة الشوكولاتة المغرية، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

تكون حبوب الكاكاو المحمصة غنية بمادة "بيتا-أيون"، التي توجد في العطور والزيوت الأساسية، ما يمنح ألواح الشوكولاتة نكهتها الرائعة.

ويفسر هذا الاختراق، السبب وراء كون رائحة الشوكولاتة مغرية للغاية، ما يمكن أن يؤدي إلى استهلاك الحلويات بشكل أكبر في المستقبل.

وفي الدراسة، اشترى الباحثون نوعين من الشوكولاتة الداكنة ذات الرائحة المميزة، بهدف تحليل المواد الكيميائية المرتبطة بالنكهة، باستخدام تقنية تسمى المستخلصات وتحليلات النظائر، ووجدوا العديد من المركبات المتطايرة، التي تتحول إلى غازات بسهولة في درجة حرارة الغرفة، ويجري استنشاقها مع الهواء لتكون على اتصال مع أكثر من 900 مستقبل في النصف العلوي من فتحة الأنف، ما يجعلنا نتوق إلى تناول الشوكولاتة.

وحددت الدراسات السابقة المركبات المسؤولة عن رائحة الحليب والشوكولاتة الداكنة، ولكن لم تتضح كمية كل مكون مطلوب للوصول إلى تركيبة تلك النكهة.

ويمكن أن تساعد النتائج، التي نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، الشركات المصنعة على التحكم في الرائحة وتحسين نكهة ألواح الشوكولاتة.