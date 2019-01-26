سر العروة في ظهر القميص

المصدر: البيان الالكتروني

يجهل الكثير من الناس القطع الصغيرة في ملابسهم التي تضاف لأجل غايات مفيدة وليس المظهر، في الملابس التي يرتدونها من باب الأناقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن عروة صغيرة توجد عادة في القمصان، تؤدي دوراً مهما، حتى إن كنا لا ننتبه إليها كثيراً.

ودور هذه العروة هو المساعدة على تعليق القميص، حين لا تكون ثمة أداة تساعد على القيام بهذا الأمر في الخزانة أو في غرفة النوم.

وتقدم هذه العروة بديلا لمن يريدون الحفاظ على قمصانهم دون تجعيد، إذ يستطيعون أن يعلقوا الملابس على أي شيء صغير وبارز ولو كان مسماراً.

وتلزم شركات كثيرة في العالم موظفيها بالحضور إلى العمل في هيئة أنيقة، ويحضر القميص بشكل كبير في أزياء الرجال، لذلك فإن هذه العروة قد تنقذ الموقف حين لا يكون أمام الموظف خزانة لتعليق ملابسه.