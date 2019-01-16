بالفيديو.. ظهور نهر شوكولاتة في أريزونا الأمريكية!

المصدر: البيان الالكتروني

تسبب حادث مروري في مدينة فلاغستاف التابعة لولاية أريزونا الأمريكية بظهور "نهر" من الشوكولاتة السائلة على أحد شوارع المدينة.

وفي تعليق على الحادثة، قالت الشرطة المحلية إن "شاحنة كبيرة كانت تجر صهريجا انقلبت، يوم الاثنين 14 يناير، على الطريق I-40 في مدينة فلاغستاف، ما أدى لتسرب نحو 13.3 ألف لتر من الشوكولاتة السائلة، وقطع الطريق لأربع ساعات تقريبا".

وأوضحت الشرطة أن الحادث لم يتسبب في خسائر بشرية.

وكشفت التحقيقات وفق "روسيا اليوم" أن الحادث سببه خلل في ذراع الشاحنة التي كانت تجر الصهريج المحمل بالشوكولاتة.