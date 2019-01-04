شاهد.. آثار "الإغلاق الحكومي" على المتنزهات الوطنية الأميركية

المصدر: البيان الالكتروني

تسبب صراع ترامب مع الكونغرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك في الاغلاق الحكومي الجزئي.

خلافات ترامب مع الكونغرس أدت إلى عدم إقرار ميزانية 2019، ما أدى إلى اغلاق جزئي، انعكس على 800 ألف موظف حكومي، وتأثرت به الوزارات والمؤسسات التالية: الخارجية العدل التجارة الامن القومي الزراعة ناسا، وكذلك معظم المتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الوطنية التي أغلقت بشكل جزئي أو كلي، وأصبحت حالتها كما يبرزه الفيديو التالي الذي وثقه موقع (NowThis).