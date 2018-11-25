وفاة المخرج البريطاني نيكولاس روج عن 90 عاما

المصدر: د ب أ

توفي نيكولاس روج، المخرج السينمائي البريطاني الشهير، الذي مثل في أفلامه نجوم ذائعة الصيت من أمثال ميك جاجر وديفيد بوي، عن 90 عاما، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وأكدت أسرة روج وفاته لوكالة أنباء "برس اسوسيشن" البريطانية يوم السبت، حيث وصف إبنه نيكولاس روج جونيور والده بأنه "أب حقيقي".

وشارك في بطولة الفيلم الأكثر شهرة للمخرج البريطاني، فيلم الإثارة "دونت لوك ناو" عام1973 ، دونالد ساذرلاند وجولي كريستي كأبوين ينعيان خسارة ابنتهما.

ووصف المعهد السينمائي البريطاني في وقت متأخر من يوم السبت روج بأنه كان مخرجا عظيما .