متجر يطرح سلعاً خالية من البلاستيك

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أصبح أحد متاجر السوبرماركت في شمال لندن، أول محل في بريطانيا يقدم سلعاً خالية من البلاستيك، في خطوة يعتقد الناشطون أنها ستحفز سلسلة المتاجر العملاقة على أن تحذو حذوها.

وذكرت «ديلي تلغراف» أن متجر «ثورنتون بدجينز» في بيلسايز بارك حوّل أكثر من 1700 من خطوط الإنتاج إلى عبوات غير بلاستيكية خلال الأسابيع العشرة الماضية، وهي جزء من مشروع يعد بأن يصبح المتجر «خالياً تماماً من البلاستيك» في غضون ثلاث سنوات.

ويدعم السوبرماركت، عدداً من المشاهير المقيمين في الولايات المتحدة أمثال جيم برودبنت ودام جانيت سوزمان، ويصف إنجازه بأنه «تجربة عامة» في كيفية بيع المواد الغذائية بشكل أكثر استدامة.

ويأتي هذا الحدث بعد إدخال أول ممر خالٍ من البلاستيك في العالم إلى أحد محال السوبرماركت الهولندية في أمستردام في فبراير الماضي.

كما يأتي الإطلاق الرسمي للحدث بعد أسبوع من إعلان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أنه سيفرض ضريبة على ما يسمى بالبلاستيك البكر في الميزانية.