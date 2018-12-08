قصر الحصن يستقبل زواره بعروض مبهرة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

توافد جمهور غفير من المواطنين والمقيمين على قصر الحصن في العاصمة أبوظبي، الذي فتح أبوابه للجمهور عصر يوم أمس، وانتشروا في أرجاء القصر الذي توزع على طابقين، يصل بينهما الدرج الذي يتيح إطلالة على ساحته، في حين خصصت غرف الطابق العلوي لإيضاح العديد من الفعاليات التي كانت تقام فيه مدعمة بالصور والأشياء التي كانت تستخدم من قبل، وأبدى الزوار إعجابهم بتفاصيل الأجزاء التي تشكل منطقة الحصن الثقافية، وهي قصر الحصن، والمجلس الاستشاري الوطني، وبيت الحرفيين والمجمع الثقافي.

وقد تابع الزوار خلال تجولهم في القصر عروض الفرقة الموسيقية العسكرية، وفرقة العيالة، والعروض الضوئية التي زينت أبوظبي احتفالاً بافتتاح هذا الصرح التاريخي.

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