الصين تكمل أول إلتقاء والتحام لها في مدار حول القمر

المصدر: د ب أ

أجرى المسبار القمري الصيني تشانج-5 بنجاح اليوم الأحد مناورة الالتقاء والالتحام بالتحكم عن بعد في المدار حول القمر، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

وفي أول مناورة من هذا القبيل تنفذها مركبة فضائية صينية، نقل الصاعد تشان-5 عينات من على القمر إلى المركبة المدارية العائدة في مدار القمر.

وتم تخزين حوالي كيلوجرامين من الصخور القمرية المقرر جلبها إلى الأرض بأمان في كبسولة العودة.

ويأمل الباحثون أن توفر العينات، وهي أول عينات يتم جلبها إلى الأرض منذ 44 عاما، معلومات جديدة حول النشاط البركاني للقمر.

وتم إطلاق تشانج-5، الذي سمي على اسم إلهة القمر الصينية، في أواخر نشرين ثان/نوفمبر من ميناء الفضاء في جينتشانج بجزيرة هاينان جنوب الصين.

وهبطت المركبة الفضائية على القمر يوم الثلاثاء وبدأت في جمع عينات من الصخور يوم الأربعاء، وغادرت القمر في اليوم التالي.

وتعد مهمة القمر خطوة أخرى ذات أهمية في برنامج الفضاء الصيني الطموح الذي يتضمن أيضًا بناء محطة فضائية خاصة بها بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف إلى كوكب المشتري بحلول عام 2029.

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