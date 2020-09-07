شاهد.. فنان أوكراني يحوّل البيض لتحف فنيّة

المصدر: البيان الإلكتروني

البيض ليس مجرّد بيض بالنسبة لأناتولي بويكو، وإنما فن وإبداع، حيث جعل هذا الفنان من قشور البيض تحفاً في غاية الروعة ومصدراً للفخر والفرحة، ولا يزال يسعى جاهداً لتطوير تقنياته الخاصة من أجل تزيين بيض السمان والدجاج والإوز وبيض النعام.

يعمل أناتولي بويكو في تزيين البيض منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يزوّد قشور البيض بأسلاك العنبر والمعادن والكريستال، والشيء المميز في عمله هو تعدد التقنيات التي تجعل كل بيضة تختلف عن البيضة الأخرى، كما يضم عمله أسراراً، مثل بيضة الإوزة التي تضم داخلها بيضة دجاجة.

وعن هذا العمل يقول بويكو: "هذه بيضة أعمل عليها بشق الأنفس لفترة طويلة جداً. إنها مزينة بفتات العنبر، بيضة الإوزة في الأعلى وهي مفتوحة وبداخلها بيضة دجاج وعند فتح بيضة الدجاج نجد بيضة السمان وهي مزينة بالمعادن وكريستال سواروفسكي الأحمر والأزرق وعندما نفتح بيضة السمان نجد أيقونة مذهبة للأم الإلهية".

يبلغ سعر هذه الأعمال الفنية حوالي 500 دولار أمريكي. ويستخدم بويكو في عمله أكثر أكثر من 17 تقنية. وتعتبر تقنية تزيين قشر البيض بالمعدن من بين التقنيات الخاصة، وفق "يورونيوز".

وعلى مر السنين، تمكن بويكو من بيع 500 بيضة ومعظم عملائه من جميع أنحاء العالم ويتواصلون معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يشترون أعماله لإعادة بيعها أو لإهدائها لأحبائهم وأصدقائهم.

وبإبداعه هذا، تجاوز أناتولي بويكو عملية تزيين البيض خلال أعياد الفصح، والتي تشتهر بها أوكرانيا وعدة دول في أوروبا الشرقية، لأن العمل الذي يقوم به لا يقتصر على فترة العيد ولا يشمل الألوان التي عادة ما تستخدم لتزيين البيض.

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