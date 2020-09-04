إصابة بطل "ذا باتمان" بكورونا

المصدر: رويترز

ذكرت مجلتا (فانيتي فير) و(ذا هوليوود ريبورتر) أمس الخميس أنه ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتنسون بمرض كوفيد-19، ما أدى إلى وقف مؤقت للعمل في بريطانيا في موقع تصوير فيلم (ذا باتمان) الذي يلعب فيه دور البطولة.

وقالت شركة وارنر براذرز في بيان إن "عضوا في فريق إنتاج فيلم (ذا باتمان)" ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكنها لم تكشف اسمه. وأضاف البيان أن "تصوير الفيلم توقف مؤقتا".

ونقلت مجلتا (فانيتي فير) و(ذا هوليوود ريبورتر) عن مصادر لم تنشر أسماءها أنه من ثبتت إصابته بالفيروس هو باتنسون نجم الفيلم.

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