حجز يخوت ومركبات مشاهير متهمين بغسيل الأموال في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مطلع لـ «القبس» أن النيابة العامة الكويتية، قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها مشاهير متهمين بغسل الأموال في الكويت.

وقال المصدر، إن النيابة طالبت وزارة المواصلات في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأية تعاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوبون عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.

وأضاف أن النيابة قدمت سجلاً يبين عدد اليخوت والمركبات والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على «المواصلات» تنفيذ القرار فوراً.

يذكر أنه سبق وان صدر قرارا تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسل الأموال.

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