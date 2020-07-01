شاهد.. الهند تبحث عن مصابي كورونا في البيوت
مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الهند بشكل مخيف، وبعد أن فقدت المستشفيات قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات، قررت مجموعات كبيرة من الرجال والنساء العاملين في المجال الصحي التجول في الأحياء والقرى الفقيرة في مومباي ونيودلهي للكشف عن حالاتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها للسكان.
يقوم العاملون بالتنقل من بيت إلى آخر لقياس درجات حرارة المواطنين للتأكد من سلامتهم وللبحث عن المصابين بالوباء القاتل، وفق "يورونيوز".
شاهد.. #الهند تبحث عن مصابي كورونا في البيوتhttps://t.co/N90TdYw7QD#كوفيد_19 #كورونا_الجديد #فيروس_كورونا #كورونا— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 1, 2020
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