بالفيديو.. ستيني يعيش بعصا بطول ربع متر عالقة في بطنه

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

أحس صيني في عمر الـ 68 سنة، ما يزال مجهول الهوية، بألم في البطن والظهر، فقصد المستشفى للفحص، فكانت الصدمة، حيث اكتشف الأطباء بعد فحصه بالأشعة السينية، أن عصا بطول 10 بوصات عالقة في بطنه.

خرج المريض من المستشفى بعد أن أخرج الأطباء العصا المعدنية من أمعائه، ولم تحدد التقارير الإعلامية طول عود العصا، ولكن عصي المائدة الصينية (كواي زي) تبلغ حوالي 25 سم (10 بوصات).

وتُظهر لقطات الفيديو، الذي نشرته منصة Pear Video الصينية، عود الأكل الطويل لاصقاَ في بطن المريض، حيث يمكن رؤيته يتحرك صعودا وهبوطا قليلا حين تنفس المريض.

وقال طبيب لم تكشف عنه الصحف المحلية إن الرجل المسن زار مستشفى في شيانغيانغ بمقاطعة هوبي بوسط الصين في 22 أبريل بعد أن أصيب بآلام شديدة في البطن.

وأضاف الطبيب: "قام طبيب مناوب بفحصه بالأشعة السينية ورأينا جسمًا معدنيًا في تجويف بطن المريض"، ""خلال الجراحة، أزلنا عود عود معدني من القولون".

واعترف المريض بأنه كان يستخدم العصا لفحص البواسير "بدافع الفضول"، وفق "ديلي ميل".

وأضاف الطبيب: "إنه أمر نادر للغاية في الواقع أن يخل مريض عود معدني من فتحة الشرج إلى موضع عميق في القولون".

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