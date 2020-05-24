يتعرض للضرب بعد شكواه من عدم ارتداء متسوّق الكمامة

المصدر: د ب أ

تعرض رجل ألماني أمس السبت لهجوم خارج أحد المتاجر في العاصمة برلين بعد وقت قصير من شكواه من عدم ارتداء المعتدي الكمامة.

وذكرت الشرطة أن الضحية (53 عاما)، قد اشتكى لمحاسب بالمتجر من عدم ارتداء أحد الاشخاص الكمامة في الوقت الذي كان فيه المعتدي ورفيق له بالقرب منه.

وتشترط برلين حاليًا ارتداء الكمامات كوسيلة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي لم يكن يرتدي كمامة، اقترب بعد ذلك من الضحية خارج المتجر في منطقة مارزان، وبعد حوار قصير، بدأ في ضرب الرجل المشتكي.

وتسعى الشرطة حاليا لضبط المهاجم ورفيقه.

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